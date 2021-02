Business news: Hong Kong, governo stima tasso di disoccupazione superiore al 7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Law Chi-kwong, segretario per il Lavoro e il benessere del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, ha previsto che il tasso di disoccupazione negli ultimi tre mesi supererà il sette per cento e ha promesso di creare posti di lavoro e formazione per affrontare il peggioramento del mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione di Hong Kong è salito al 6,6 per cento nel periodo ottobre-dicembre a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus, raggiungendo il livello più alto in 16 anni. Di fronte alla situazione, Law ha affermato in un programma radiofonico che il governo ha offerto più posti di lavoro temporanei e lancerà programmi di formazione professionale per coloro che cercano di cambiare lavoro, aggiungendo che tali politiche sono più efficaci delle erogazioni di denaro. Law ha ancora esortato le persone bisognose a richiedere l'Assistenza previdenziale completa, un programma di assistenza sociale che fornisce pagamenti alle persone per soddisfare i bisogni di base. Il tasso di disoccupazione per il periodo novembre-gennaio dovrebbe essere pubblicato giovedì 18 febbraio dal dipartimento di Censimento e statistica. (Cip)