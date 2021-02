Business news: Cina, capacità energia installata nella provincia di Zhejiang aumentata del 24,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale, ha assistito a un boom nello sviluppo di energia pulita tra il 2016 e il 2020. La capacità totale di generazione di energia installata nella provincia ha raggiunto 101,4 gigawatt alla fine del 2020, con un aumento del 24,3 per cento rispetto a cinque anni fa, secondo la State Grid Zhejiang Electric Power Co. L'energia "pulita" ha contribuito con 37,84 gigawatt, un aumento del 96 per cento rispetto alla fine del 2015, ha affermato la società. Lo Zhejiang ha investito molto nello sviluppo di fonti alternative ai combustibili fossili, come l'energia eolica, solare e nucleare, per migliorare il suo mix energetico e ridurre le emissioni inquinanti. Alla fine del 2020, il numero di progetti di energia solare distribuita connessi alla rete nella provincia aveva raggiunto 230 mila, con una capacità installata totale di oltre dieci gigawatt. L'energia solare ha superato quella idroelettrica per diventare la seconda più grande fonte per la produzione di energia nella provincia costiera in forte espansione. (Cip)