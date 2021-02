Russia: Dmitriev (Rdif), in Europa sostegno al vaccino anti Covid Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia riceve sostegno per il vaccino anti Covid-19 Sputnik V da Austria, Germania, Francia e Italia. Lo ha affermato oggi l'amministratore delegato del Fondo per gli investimenti diretti russo (Rdif), Kirill Dmitriev, in un'intervista con l'emittente austriaca "O1". "Vediamo sostegno da parte di Austria, Germania, Francia e Italia. I politici in questi Paesi sostengono che i cittadini dovrebbero avere il diritto di scegliere un vaccino", ha detto Dmitriev. "Tutti cercano di trovare qualcosa di politico nel vaccino, ma semplicemente non c'è nulla di tutto questo", ha aggiunto il direttore del Rdif. (Rum)