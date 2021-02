Gallarate: 20enne denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato di Gallarate in collaborazione con i militari del Norm della compagnia carabinieri di Gallarate hanno denunciato un soggetto per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Aveva rubato due biciclette da un garage di un'abitazione del centro cittadino di Gallarate, ma l'ottima sinergia operativa tra gli agenti del commissariato e i militari dell'Arma, in poche ore, ha portato all'individuazione del responsabile e al ritrovamento delle due biciclette che sono state prontamente restituite al legittimo proprietario. Vistosi scoperto, all'interno di un condominio di via Curtatone dove aveva trovato un nascondiglio per la refurtiva, il ladro ha tentato di dileguarsi e far perdere le proprie tracce ma è stato raggiunto e bloccato dagli operatori che hanno faticato non poco per contenerlo. Dopo i rilievi fotodattiloscopici, oltre che per ricettazione l'uomo, un ventenne cittadino italiano, dovrà rispondere anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.(Com)