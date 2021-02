Covid: De Micheli (FI), taglio stipendi parlamentari sarebbe segnale vicinanza a persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe un gesto profondamente significativo se i parlamentari decidessero, per un anno, di ridurre i propri emolumenti del 35 per cento". Lo dichiara in una nota il coordinatore Forza Italia del Municipio Roma I, Francesco De Micheli. "Si tratterebbe di un segnale di vicinanza e sensibilità verso tutti quei cittadini messi in ginocchio dalla pandemia di Covid-19, portato avanti da chi vive la politica non solo come impegno quotidiano ma anche come fonte di introito professionale - aggiunge De Micheli -. E' giusto e sacrosanto che i politici vengano retribuiti - e bene anche - per il loro servizio: si tratta di una attività totalizzante, senza orari, e merita uno stipendio adeguato. Tuttavia ci sono imprenditori che anticipano la Cig, proprietari di casa che arrivano a scontare il 50 per cento agli affittuari, pensionati che sostengono finanziariamente i propri familiari: sarebbe importante che arrivi un segnale forte anche da chi è al Governo del Paese. Soprattutto oggi - conclude De Micheli - che è stato compiuto un grande passo di responsabilità in avanti rispetto alla fortunatamente conclusa esperienza dell'esecutivo Conte" (Com)