Milleproroghe: Cioffi (M5s), nostro impegno a favore dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A cosa serve stare nella maggioranza di governo risponde in una nota il senatore del Movimento cinque stelle, Andrea Cioffi, "a tutelare i cittadini. In commissione Bilancio il nostro emendamento che prorogava la permanenza fino al 2024 all'interno del mercato tutelato dell'energia per famiglie e micro imprese aveva ricevuto parere contrario - spiega -. Ci siamo fatti valere e l'emendamento è stato riformulato e approvato. Ciò consentirà di mettere in campo tutta una serie di ulteriori interventi, di informare correttamente i cittadini e nel frattempo di scongiurare le conseguenze di un aumento generalizzato dei prezzi sulle fasce più deboli della popolazione. Abbiamo un anno in più, un risultato che dall'opposizione non avremmo mai ottenuto. Ad oggi tutto ci fa pensare che potrebbe esserci un rischio di un incontrollato aumento dei prezzi, lo ha segnalato anche l'Autorità. Dobbiamo entrare nel merito e tutelare i cittadini, bisogna adottare - prosegue - una definizione di vulnerabilità che individui a priori i clienti finali, civili vulnerabili o in condizioni di povertà energetica, al fine di garantirli rispetto a un mercato totalmente liberalizzato. Vanno previste e riservate delle condizioni specificamente dedicate a tutti i soggetti fragili che li mettano al riparo da oscillazioni eccessive del prezzo dell'energia elettrica, fornita da uno o più soggetti, anche, ad esempio, con il ricorso a contratti di acquisto di energia rinnovabile di lungo periodo". (Com)