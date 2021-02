Vaccino: Fratoianni (Leu) su riduzione consegne, governo consenta a Italia di produrre fabbisogno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Liberi e uguali e portavoce di Sinistra italian, Nicola Fratoinanni afferma che "così non va. Di nuovo una riduzione nelle consegne dei vaccini: è la volta di Astrazeneca che ha tagliato del 15 per cento. Il governo metta l'Italia in condizione di produrre qui, velocemente, i vaccini di cui abbiamo bisogno", commenta in una nota dopo la denuncia del presidente della regione Lazio Zingaretti. "La via europea, quella di affidarsi solo alle grandi aziende farmaceutiche private, - prosegue - sta dimostrando tutta la sua debolezza. Già 3 mesi fa lanciammo, io e tanti altri, una petizione per chiedere la sospensione dei brevetti sui vaccini: abbiamo raccolto 40 mila firme, pensando sopratutto ai Paesi più poveri. Ma ora sembra chiaro qualcosa che sapevamo anche allora: il problema è di tutti, è anche nostro, è anche dell'Italia. Questo è il caso in cui serve un intervento pubblico, dello Stato, in coordinamento con le migliori aziende italiane. Serve ora - conclude Fratoianni - e servirà per il futuro, con investimenti in ricerca e produzione di farmaci che possano liberarci dalle mere logiche di mercato". (Com)