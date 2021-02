Commercio: Radicali Roma, bene Raggi a disapplicare proroghe ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma Virginia Raggi fa bene a disapplicare le proroghe delle concessioni per il commercio ambulante. "Qualche settimana fa la Sindaca dichiarava di rivolgersi all'Antitrust per capire se avesse potuto disapplicare, o meno, la normativa sulle proroghe delle concessioni per il commercio ambulante. In quell'occasione noi avevamo detto che la risposta affermativa era scontata. Così è stato e Raggi dimostra di essere conseguente dicendo di volersi opporre alle proroghe. Il tema è lo stesso delle concessioni demaniali marittime". Lo dichiarano in una nota Leone Barilli e Francesco Mingiardi, rispettivamente segretario e presidente di Radicali Roma. "Per entrambi i settori Governo, legislatore e politica mainstream non riescono a dare altra risposta se non quella della proroga. Diversamente da Gasparri & co - continuano i Radicali Roma -. noi crediamo che la politica non debba limitarsi a garantire chi già si trova nel mercato: dovrebbe garantire il mercato e le sue potenzialità e quindi anche chi aspira a entrarvi. La politica che ragiona diversamente dimostra di tutelare non un settore, ma i pacchetti di voti che derivano da chi quel settore occupa. Lo stesso atteggiamento miope che politica e i sindacati hanno nel mercato del lavoro: tutelano poco e male solo chi già un lavoro ce l'ha. Ci sono Paesi che fanno della capacità di realizzazione personale un marchio di fabbrica: l'American Dream è il marchio più famoso. Ci sono altri Paesi dove invece si tutelano indistintamente tutte le lobby, anche le meno ricche, pur di portare a casa un pugno di voti. Fino a quando la gente non voterà proprio più. Noi non siamo per il Far West ma nemmeno per le clientele. Per questo oggi - concludono i Radicali - non abbiamo nessun problema a stare dalla parte di Raggi". (Com)