Incursione di dodici aerei cinesi a Taiwan, è la seconda in due giorni

- Per il secondo giorno consecutivo, l'aeronautica militare di Taiwan si è alzata in volo in seguito alla segnalazione della presenza di una dozzina di aerei da combattimento e bombardieri cinesi impegnati in esercitazioni nella Zona d’identificazione della difesa aerea (Adiz) di Taipei. Lo ha reso noto il ministro della Difesa taiwanese. L'allarme segue quello registrato nella giornata di ieri, con l'ingresso di nove aerei militari della Repubblica popolare cinese.Il passaggio di aerei militari cinesi nell’Adiz di Taipei si è fatto sempre più frequente negli ultimi mesi, acuendo la tensione nello Stretto e spingendo gli Stati Uniti a inviare portaerei e altre unità navali nell’area. Il culmine è stato raggiunto lo scorso gennaio, quando per due giorni consecutivi – a pochi giorni dall’insediamento a Washington del nuovo presidente Usa Joe Biden – l’Aeronautica cinese ha portato nell’Adiz di Taiwan 13 e 15 tra caccia, bombardieri e aerei da ricognizioni. (Cip)