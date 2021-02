Milleproroghe: Lorenzin (Pd), rinviato di 3 anni divieto sperimentazione animale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sperimentazione animale "resta una necessità per arrivare a terapie efficaci e sicure. Approvato, in commissione Bilancio, il mio emendamento e di altri deputati, grazie al quale il divieto di impiego di animali nelle sperimentazioni cliniche viene rimandato di tre anni così da garantire le ricerche in atto". Lo scrive su Twitter Beatrice Lorenzin, responsabile Salute del Partito democratico ed ex ministro della Salute. (Rin)