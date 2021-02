Governo: Taverna (M5s), Italia ha bisogno del Movimento, noi ci siamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro aprile andrà presentato il Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo ricorda su Facebook la senatrice M5s, Paola Taverna, vicepresidente di palazzo Madama. "Resilienza, ossia la capacità di resistere alle ostilità del tempo. Fare fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, riorganizzarsi, ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre. E' una parola quanto mai attuale in tutti gli ambiti della mia vita, in ciò che vivo nel servire il mio Paese e nelle dinamiche del Movimento. C'è tanto ancora da fare per i cittadini. L'Italia ha bisogno del Movimento. Noi ci siamo", conclude Taverna.(Rin)