Vaccini: Pase (Lega), polemiche inutili e sterili su somministrazioni per over 80

- "Il primo obiettivo di Regione Lombardia è chiaro: vaccinare tutti i cittadini lombardi nel più breve tempo possibile, partendo dai più anziani. Grazie anche al commissario Bertolaso, il percorso è già partito comprese le vaccinazioni domiciliari che nelle prossime settimane saranno operative su tutto il territorio lombardo. Purtroppo Bussolati e il sindaco di Bollate preferiscono innescare l'ennesima e inutile polemica, con la solita disinformazione”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale della Lega, Riccardo Pase. “L'Asst Nord Milano è partita giovedì scorso somministrando le vaccinazioni domiciliari per gli over 80, che sono circa 500 nell'intera area del Nord Milano che comprende i comuni di Cologno Monzese, Bresso, Cinisello, Cusano Milanino e Sesto San Giovanni Su tutti e 6 i Comuni negli ultimi 2 giorni sono stati somministrati 13 dosi a domicilio: una procedura delicata che comporta del tempo vista anche la complessità del servizio, che proseguirà fino al completamento di tutte le persone inserire nell'elenco fornito dall'Ats Milano. Non si comprende quindi la polemica sterile con accuse infondate e basate inesistenti preferenze legate al colore politico. Inoltre, risulta che il sindaco di Bollate fosse stato informato sul percorso di vaccinazioni dei suoi cittadini. Infatti, sarà attivata dalla settimana entrante nell'ospedale del Comune di Bollate, una linea di vaccinazione dedicata agli over 80, proprio per tutelare le categorie più fragili e a rischio. Tutto questo, in accordo con la direzione generale della Asst Rhodense per esporli a minori rischi possibili. Si e quindi deciso di iniziare la vaccinazione agli over 80 a partire dal prossimo 25 febbraio e successivamente anche in ambito domiciliare. Se Bussolati si fosse informato meglio prima di parlare, avrebbe scoperto che la campagna di vaccinazione degli ultra ottantenni è iniziata in moltissimi Comuni e non solo a Cologno Monzese e che a breve sarà attiva in tutta la Lombardia". Conclude Pase. (Com)