Business news: Cina, previsti 11,6 miliardi di dollari per infrastrutture ferroviarie nel delta del Fiume Azzurro

- La Cina prevede di stanziare quest'anno oltre 75 miliardi di yuan (circa 11,6 miliardi di dollari) per la costruzione di infrastrutture ferroviarie nel delta del Fiume Azzurro (Yangtze). China Railway Shanghai Group Co. ha dichiarato che darà il via alla costruzione di undici nuovi progetti ferroviari nella regione che copre Shanghai e le province di Jiangsu, Zhejiang e Anhui. Entro il 2025, si prevede che la regione del delta avrà 17 mila chilometri di linee ferroviarie in servizio, di cui 9.500 chilometri ad alta velocità. Tra il 2016 e il 2020, gli investimenti ferroviari nella regione sono stati pari a 436,6 miliardi di yuan (67,6 miliardi di dollari), aumentando la lunghezza delle linee ferroviarie in esercizio del 30,2 per cento a 12.846 chilometri. La lunghezza della ferrovia ad alta velocità è cresciuta a un ritmo molto più veloce, dell'84,9 per cento, arrivando a 6.008 chilometri. (Cip)