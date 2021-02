Albania: ambasciatore Del Monaco, Presenza Osce continuerà impegno per la memoria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Posso assicurare che la Presenza Osce in Albania continuerà il suo impegno offrendo al pubblico in generale e agli studenti in particolare l'opportunità di conoscere come le società affrontano un traumatizzante passato dittatoriale. Sono soddisfatto nell'annunciare che la Presenza sostiene lo sviluppo di un Master accademico in Giustizia di transizione presso l'Università di Tirana, che si aggiungerà agli sforzi per affrontare le malefatte del passato. Attendiamo con impazienza che questo programma sia finalmente approvato dal ministero dell'Istruzione, poiché ha bisogno di questo supporto istituzionale. Non posso sottolineare di più quanto sia importante quest'area di lavoro per la società e per il funzionamento globale della democrazia. Con il sostegno della Presenza, anche il Centro per la giustizia e la trasformazione è stato recentemente istituito presso l'Università di Tirana, con l'obiettivo di fungere da hub per il dialogo sulla giustizia di transizione, coprendo aree come i diritti umani, la democratizzazione e lo stato di diritto", ha spiegato Del Monaco. (segue) (Alt)