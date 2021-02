Albania: ambasciatore Del Monaco, Presenza Osce continuerà impegno per la memoria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono lieto di annunciare che la Presenza ha stanziato finanziamenti dal suo budget 2021 per progetti incentrati su questioni relative all'identificazione e al recupero dei corpi delle persone scomparse giustiziati senza processo durante il regime comunista. A tal fine, e in collaborazione con il Centro per la giustizia e la trasformazione istituito dalla Presenza nel 2020, la Presenza sosterrà lo sviluppo di una serie di documenti di ricerca nei settori del diritto, delle scienze sociali e della storia. Come mi hanno informato i miei colleghi, la Presenza contribuirà anche attraverso l'organizzazione di tavole rotonde che fungano da piattaforme di discussione sulle sfide affrontate dalle istituzioni e sulle prospettive future, in particolare per quanto riguarda i procedimenti investigativi sui casi di persone scomparse. Infine, colgo l'occasione per assicurarvi che, in qualità di Presenza Osce, continueremo a sostenere il lavoro e gli sforzi di tutte le istituzioni albanesi interessate coinvolte in questo campo. Questo è un lavoro di squadra, quindi ho bisogno anche del vostro pieno e convinto supporto!", ha concluso Del Monaco. (Alt)