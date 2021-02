Trasporti: Calenda, fondi da 5 anni per Roma-Lido, ma Regione e Comune al palo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passati cinque anni da quando lo Stato ha assegnato i 180 milioni di euro per trasformare la Roma-Lido in metropolitana. Ma Regione e Comune sono ancora fermi a intese, accordi e discussioni su come usare questi fondi e non si capisce neanche più se verranno davvero utilizzati per dotare Roma di una quarta metropolitana, come annunciato nel 2016. Una confusione totale sul futuro della linea che nel mentre ha perso il 45 per cento dei passeggeri, tra disagi, corse perse e treni vecchi e inadeguati". Lo dichiara Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma. "Le nostre idee sulla Roma-Lido sono chiare: deve diventare la linea E della metropolitana e deve avere una gestione integrata con le altre linee della metropolitana di Roma - aggiunge Calenda -. Su questo, Azione presenterà nei prossimi giorni una mozione in Consiglio regionale. Non è accettabile che dopo cinque anni non sia ancora stato messo in servizio un solo treno nuovo o avviato alcun cantiere, mentre il servizio collassa di fronte agli occhi di tutti", conclude Calenda. (Com)