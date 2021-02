Covid: Vassallo (sindaco Bollate), vaccini a domicilio a Cologno M. e non ai nostri over 80

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono un uomo delle istituzioni e rispetto le decisioni, le applico, in alcuni casi le condivido, ma non sopporto l'ipocrisia: Bollate, con generosità, è stata collocata con provvedimento del Presidente della Regione in zona rossa, ho chiesto la possibilità di realizzare la campagna vaccinale over 80 dando priorità ai nostri anziani e mi è stato risposto che non è possibile e poi leggo che il mio collega di Cologno Monzese annuncia, con tanto di presenza del consulente Guido Bertolaso, che il suo Comune 'è felice di annunciare la vaccinazione di 500 anziani direttamente al domicilio'. Venite a somministrarli ai nostri anziani bollatesi al domicilio... Scusate ma mi sento preso per il culo e insieme a me tutti i bollatesi!”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook il sindaco di Bollate, Francesco Vassallo, Comune del Milanese attualmente zona rossa. (Rem)