Commercio: Raggi, metteremo fine a privilegi e monopoli ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente è possibile mettere fine a privilegi e monopoli nel settore del commercio ambulante: presto ci saranno nuovi bandi per le bancarelle, per assegnare le licenze a nuovi operatori e non ai soliti noti". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Non ci saranno più concessioni di lunga durata o rinnovi automatici dei permessi. Ho richiesto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere sulle leggi nazionali e regionali che hanno garantito e garantiscono il mantenimento di questi privilegi - aggiunge la sindaca -. Secondo l'Autorità si tratta di norme illegittime: vanno disapplicate perché contrarie alla Direttiva Bolkestein dell’Unione europea che impone la messa a bando delle licenze degli ambulanti. È una rivoluzione della legalità senza precedenti, non solo per Roma ma per tutti i Comuni d’Italia: ora possiamo revocare la proroga automatica delle licenze". (segue) (Rer)