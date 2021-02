Commercio: Raggi, metteremo fine a privilegi e monopoli ambulanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo nella Capitale - continua Raggi - ci sono migliaia di postazioni ambulanti tra bancarelle, mercati, camion bar. Tra le più redditizie ci sono quelle nel centro storico e vicine ai principali monumenti, che nonostante le resistenze del Municipio I stiamo spostando per ragioni di sicurezza e decoro. Per decenni in questo settore hanno spadroneggiato pochi operatori, che hanno trasformato marciapiedi, piazze e strade della nostra città nella propria personale roccaforte. Ora possiamo revocare le loro licenze e assegnarle a chi vuole avviare un’attività ambulante in piena trasparenza, rispettando il lavoro delle altre attività commerciali e riportando il decoro nelle nostre piazze e nelle nostre strade", conclude la sindaca. (Rer)