Covid: Pd Rigoldi-Niguarda, gratitudine a medici, infermieri, volontari e sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In occasione della Giornata Nazionale dedicata al personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, che si celebra oggi, a un anno di distanza dalla scoperta della circolazione del Covid-19 nel nostro Paese, come circolo PD Rigoldi-Niguarda vogliamo esprimere la nostra gratitudine a medici, infermieri, operatori e quanti dedicano il proprio tempo al servizio degli altri, soprattutto in un momento così complesso, dovuto a una pandemia tanto difficile da arginare” lo scrive in una nota il circolo Pd Rigoldi Niguarda di Milano. “Siamo grati a tutti coloro che si sono adoperati per assistere, curare e salvare le persone, a volte rimettendoci la loro stessa vita, sopportando stress, tensioni e fatica e siamo vicini a quanti, in questa difficile lotta contro una malattia nuova e sconosciuta, hanno perso amici e familiari. In particolare, vogliamo esprimere il nostro sostegno ai medici di base, agli operatori dei servizi assistenziali e di volontariato di prossimità e al personale dell'Ospedale di Niguarda, che è da sempre tanto importante per il nostro quartiere e non solo e che, in quest'ultimo anno, è diventato uno dei baluardi nella lotta al virus prima e nella vaccinazione adesso. Ora, nell'interesse di tutti, ci auguriamo che la campagna di vaccinazione - che vede tra i protagonisti principali proprio il nostro Ospedale di riferimento - possa essere portata avanti speditamente e si possa presto recuperare la serenità della vita quotidiana” si legge nel comunicato (Com)