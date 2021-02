Roma: lutto nel M5s, muore consigliere Municipio IX Alfredo Emili, "sempre attento a più deboli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lutto nel M5s romano: è morto Alfredo Emili portavoce consigliere del Municipio Roma IX. "Cittadino molto attento soprattutto per i più deboli, nonno sempre presente, amava i suoi nipotini e tutti i bambini, e marito affettuoso". E' quanto si legge sulla pagina Facebook del Movimento 5 stelle Roma. "Ha portato questi valori prima dentro il gruppo di attivisti M5s del Municipio IX e poi dentro le istituzioni come Portavoce municipale - si legge ancora nel post -. Non ti dava tregua quando voleva fare una cosa: ora mettere a posto un marciapiede per chi aveva problemi di deambulazione, ora per aprire una scuola devastata dal fuoco per rivedere i bimbi sorridenti tra quei banchi. Si prodigava sempre e sempre erano le cose giuste che voleva fare. Alfredo ci mancherai. Sappiamo che ora sei con Massimo al quale ti legava una amicizia di 50 anni. Questo ci consola, ma il dolore è grande. Siamo stati fortunati ad aver condiviso una parte del nostro cammino con te". (Rer)