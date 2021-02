Argentina: caso "vaccini ai vip", giornata difficile per il governo Fernandez (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda, come detto, è stata portata alla luce da Verbitsky, giornalista di lungo corso, che da ora - per decisione del direttore Roberto Navarro - non lavorerà più nella radio "El Destape" che ha aperto il caso. "Mi sono messo a cercare dove potermi vaccinare, ho chiamato il mio vecchio amico Ginés Gonzalez Garcia, che conosco da molto tempo prima che fosse ministro, e mi ha detto che sarei dovuto andare all'ospedale Posadas", aveva detto nell'intervista. Il giornalista ha anche parlato di un messaggio ricevuto direttamente dall'ex ministro, proprio mentre si recava al nosocomio, che lo avvertiva dell'arrivo di una equipe di medici alla bisogna. Sui media si fa largo la versione di chi ritiene che Verbitsky, visto il suo curriculum, non potesse ignorare il polverone che avrebbe sollevato la denuncia e che abbia agito per gettare discredito sulle forze di governo. Il procuratore federale Guillermo Marijuan, ad ogni buon conto, ha presentato una denuncia penale contro il giornalista e l'ex ministro. (segue) (Abu)