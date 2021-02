Caso "vaccini ai vip": ore difficili per il governo argentino del presidente Fernandez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore difficili per il governo argentino del presidente Alberto Fernandez, costretto a fronteggiare l'offensiva delle opposizioni per il montare del caso "vaccini ai vip". Uno scandalo nato dopo che un consumato giornalista, Horacio Verbitsky, aveva rivelato di aver ricevuto in via preferenziale il vaccino anticovid, grazie a una iniziativa di Ginés Gonzalez Garcia, suo "vecchio amico" che poco dopo avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni da ministro della Salute. Veniva così alla luce una lista di circa tremila "vip" che avrebbero goduto di un favore destinato a sollevare scandalo in uno dei tanti paesi esposti alle drammatiche conseguenze del nuovo coronavirus. La vicenda coinvolge diversi nomi della scena nazionale, in gran parte della parte politica vicina all'attuale governo, tra cui l'ex ministro degli Esteri Jorge Taiana e il deputato Eduardo Valdes, amico stretto del presidente Fernandez.La tempesta colpisce in buona parte nomi legati a titolo personale e familiare al ministro uscente e, soprattutto, al Frente de todos, la coalizione con cui Fernandez ha vinto le presidenziali del 2019. Un'ampia famiglia politica che inizia ad affilare le armi in vista delle primarie di agosto, appuntamento obbbligatorio per decidere i candidati alle legislative di ottobre. Nella lunga stagione destinata ad essere ricordata per la pandemia, scommettono i media locali, l'etichetta dei "vaccini ai vip" non potrà non lasciare tracce nell'elettorato. Non meno spinosa potrebbe rivelarsi la scelta del nuovo ministro della Salute, Carla Vizzotti. Già alta funzionario del mnistero, secondo quanto scrive il portale "Infobae", Vizzotti "sapeva" della struttura di favori creata da Ginés Gonzalez, "e non ha fatto nulla per fermarlo". La nuova ministra, cui pure viene riconosciuto un importante sforzo nella campagna vacinale in atto, ha sostituito Gonzalez Garcia in diverse occasioni ufficiali, compresi due viaggi a Mosca per trattare con le autorità russe l'acquisto dello "Sputnik V". Impegni che definirebbero una decisa contiguità con il ministro uscente.La vicenda, come detto, è stata portata alla luce da Verbitsky, giornalista di lungo corso, che da ora - per decisione del direttore Roberto Navarro - non lavorerà più nella radio "El Destape" che ha aperto il caso. "Mi sono messo a cercare dove potermi vaccinare, ho chiamato il mio vecchio amico Ginés Gonzalez Garcia, che conosco da molto tempo prima che fosse ministro, e mi ha detto che sarei dovuto andare all'ospedale Posadas", aveva detto nell'intervista. Il giornalista ha anche parlato di un messaggio ricevuto direttamente dall'ex ministro, proprio mentre si recava al nosocomio, che lo avvertiva dell'arrivo di una equipe di medici alla bisogna. Sui media si fa largo la versione di chi ritiene che Verbitsky, visto il suo curriculum, non potesse ignorare il polverone che avrebbe sollevato la denuncia e che abbia agito per gettare discredito sulle forze di governo. Il procuratore federale Guillermo Marijuan, ad ogni buon conto, ha presentato una denuncia penale contro il giornalista e l'ex ministro.Tra i beneficiari dei favori ci sono dunque Taiana e Valdés. Tanto l'ex ministro e oggi senatore Taiana, quanto Valdes - già ambasciatore presso la Santa Sede e descritto dai media come antica conoscenza di papa Francesco - appartengono al "gruppo di rischio" di ultra sessantenni, cui somministrare per primo i vaccini. Ma nessuno di questi avrebbe seguito il normale iter di prenotazione presso l'ospedale Posadas della capitale Buenos Aires, dove è stato loro somministrato il farmaco nella giornata di giovedì. Valdés, parte di un circolo di stretti collaboratori del presidente, ha detto di aver chiesto al ministro la possibilità di essere vaccinato, in vista di un viaggio che avrebbe dovuto compiere nella settimana entrante in Messico, al fianco di Fernandez. "Non ho mai pensato di star facendo qualcosa di illegale, pensavo di dover cautelare me e i miei compagni di viaggio", ha detto il deputato, che il presidente ha in ogni modo tolto dalla lista in partenza per Città del Messico. Nella stessa giornata si è vaccinato anche l'attuale ministro degli Esteri, Felipe Solà, 70 anni. nel suo caso però l'iter è stato corretto, e la prenotazione fatta per tempo gli permettere di entrare nella comitiva pronta a incontrare il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador.Sensibile anche il presunto coinvolgimento di Hugo Moyano, nome da anni sulla ribalta della scena nazionale, la moglie e il figlio 20enne. Moyano, 77 anni, sindacalista di lungo corso e dal 2008 presidente del Club Atletico Independiente, è stato a lungo affiliato al Partito giustizialista (Pj), una delle principali sigle politiche legate alla tradizione peronista. Un nome forte del panorama filogovernativo, il cui coinvolgimento sembra aprire a piccoli terremoti anche nel mondo sindacale. Moyano ha riconosciuto di essere stato vaccinato, ma per condizioni anagrafiche e sociali, "nulla a che vedere" con il fascicolo "vip". Più delicata la posizione dei suoi familiari. L'ex ministro Gonzalez Garcia ha da parte sua detto che i beneficiari del vaccino "appartengono comunque ai gruppi della popolazione inseriti negli obiettivi della campagna vaccinale". Quanto ai contatti privati con Verbitsky e altri beneficiari, l'ex ministro ha parlato di "una confusione involontaria" della sua segretaria privata, rilanciando l'ipotesi di un "malinteso". (Abu)