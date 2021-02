© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'ipotesi che al Movimento cinque stelle convenisse rimanere al governo per decidere come spendere il Recovery fund, l'ex deputato del Movimento cinque stelle, Alessandro Di Battista, ha osservato in una diretta Instagram: "Oggi quanto puoi incidere essendo una minoranza, seppur corposa, all'interno del governo?".(Rin)