Covid: Mattia (Pd), vicina a comunità Colleferro e Carpineto Romano da domani zone rosse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo tutta la mia vicinanza ai sindaci Pierluigi Sanna e Stefano Cacciotti e alle comunità di Colleferro e Carpineto Romano, Comuni che da questa notte entreranno in zona rossa". Lo dichiara in una nota Eleonora Mattia (Pd), presidente della commissione lavoro, scuola, pari opportunità in Consiglio Regionale. "L'ordinanza firmata dal Presidente Nicola Zingaretti è stata resa necessaria a causa della forte incidenza e presenza della variante inglese - aggiunge Mattia -. Da questa mattina stiamo seguendo l'evolversi della situazione sanitaria. Sono certa che i cittadini e le cittadine di Colleferro e Carpineto Romano sapranno rialzarsi da questa emergenza, ancora una volta. La Regione è al loro fianco". (Com)