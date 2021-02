M5s: Di Battista, non mi candido a Comitato direttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex deputato del Movimento cinque stelle, Alessandro Di Battista, ha escluso di voler entrare nel nuovo organismo direttivo della forza politica. "Non mi candido per la guida collegiale" del M5s, ha detto nel corso di una diretta su Instagram. Quanto ai suoi rapporti con Luigi Di Maio, Di Battista ha chiarito: "Con lui ho avuto degli screzi in passato, oggi abbiamo preso posizioni diverse, amen, l'ho elogiato tante volte, l'ho difeso, specie nei primi mesi del Conte I, quando era oggetto di attacchi vergognosi. Ultimamente con Luigi abbiamo chiarito tante cose, per lui nutro tanto affetto, abbiamo diviso la trincea e questo resta". (Rin)