Russia-Bielorussia: colloquio premier Mishustin e Golovchenko su accordo esportazioni

- Il primo ministro russo Mikhail Mishustin e l'omologo bielorusso, Roman Golovchenko, hanno discusso oggi in merito all'attuazione dell'accordo sul trasporto dei prodotti petroliferi bielorussi per la loro successiva esportazione attraverso i porti russi durante una conversazione telefonica. Lo ha reso noto il governo russo in una nota. "I capi di governo hanno discusso temi di attualità della cooperazione bilaterale in vari campi. Particolare attenzione è stata dedicata all'attuazione dell'accordo intergovernativo sul trasporto di prodotti petroliferi bielorussi destinati all'esportazione attraverso i porti russi, firmato il 19 febbraio 2021 a Mosca", si legge nella nota. Mishustin e Golovchenko hanno inoltre scambiato opinioni sulle misure congiunte per combattere la pandemia di Covid-19. (Rum)