Libia: messaggio di Dabaiba a Draghi per incarico governo

- Il premier del nuovo governo unitario libico, che attende il voto di fiducia del parlamento libico per vedere la luce, Abdel Hamid Dabaiba, si è congratulato con il Presidente del Consiglio dei ministri italiano, Mario Draghi, per aver assunto la carica dopo aver ottenuto la fiducia da Camera e Senato. In un messaggio, diffuso anche sul proprio profilo Twitter, si legge che "ci congratuliamo con Mario Draghi per aver assunto la carica di Presidente del Consiglio italiano e gli auguriamo successo nella sua missione". Dabaiba ha aggiunto: "Non vediamo l'ora di sviluppare il nostro rapporto di eccellenza con la vicina Italia, con la quale condividiamo molte sfide, in particolare gli aspetti legati alla gestione e alla regolamentazione della migrazione, e abbiamo anche molte opportunità di integrazione economica con essa". (Res)