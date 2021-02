Fd'I: Ciriani, ignobili insulti a Meloni, clima inaccettabile contro unica opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono "ignobili e inqualificabili i gratuiti insulti che rivolti oggi alla nostra presidente, Giorgia Meloni, da un sedicente professore dell’Università di Siena. Un atto gravissimo su cui chiedo che immediatamente il rettore intervenga prendendo provvedimenti esemplari. E' evidente, che una persona simile è incompatibile con un’attività tanto importante quale quella dell’insegnamento e quindi della formazione delle future generazioni a cui è delegato il compito di guidare il Paese. Va perciò immediatamente licenziato e sospeso dall’insegnamento". Lo scrive in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani. "E' inaccettabile questo clima verso Giorgia Meloni, su cui adesso grava un’enorme responsabilità che è quella di guidare l’unica opposizione nel Paese all’ennesimo governo non eletto. Mi auguro perciò - conclude Ciriani - che la solidarietà verso di lei non sia, come sempre, limitata e circoscritta a Fratelli d’Italia o agli alleati, ma possa trovare un’ampia e larga condivisione". (Com)