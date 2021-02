Milleproroghe: Capitanio, ok emendamenti Lega a sostegno pluralismo e informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione in commissione Affari costituzionali e Bilancio della Camera di due emendamenti della Lega al Milleproroghe rappresenta "un sostegno al pluralismo e alla storia dell'editoria. Da una parte garantiamo a Radio Radicale di mantenere accesa una voce libera e decennale, dall'altra tendiamo una mano a moltissimi giornali che hanno patito gli effetti della pandemia, garantendo contributi necessari alla loro sopravvivenza in edicola. A differenza di altri, che hanno sempre contrastato ideologicamente i media che davano voce al nostro movimento, noi dimostriamo di tendere una mano anche a chi spesso ha duramente criticato la Lega, perché per noi prima di tutto vengono la libertà e il lavoro". Lo dichiara in una nota il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, segretario della Vigilanza Rai e primo firmatario dei due emendamenti al decreto Milleproroghe approvati. (Com)