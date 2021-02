© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte distrettuale di Mosca ha condannato l'attivista dell'opposizione Aleksej Navalnyj a pagare una multa di 850 mila rubli (circa 9.480 euro) per aver diffamato un veterano della Seconda guerra mondiale (o Grande guerra patriottica, come viene chiamata in Russia). Gli inquirenti avevano chiesto una multa per 950 mila rubli, mentre la difesa di Navalnyj aveva chiesto l'archiviazione del caso. (Rum)