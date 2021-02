Milleproroghe: Crippa-Sut (M5s), mercato tutelato energia elettrica e gas prorogato di 1 anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'abbiamo detto e lo abbiamo fatto, superando le resistenze delle altre forze di maggioranza: con un nostro emendamento al decreto Milleproroghe tuteliamo gli utenti più vulnerabili prevedendo la proroga al 2023 dell'entrata in vigore del passaggio al mercato libero dell'energia elettrica e del gas". Lo affermano in una nota i deputati del Movimento cinque stelle Davide Crippa, capogruppo pentastellato a Montecitorio, e Luca Sut, capogruppo in commissione Attività produttive. "Nel 2019 le famiglie che hanno aderito al mercato libero hanno pagato l'energia elettrica in media il 26 per cento in più rispetto a quelle che sono ancora nel mercato di maggior tutela: con il nostro intervento abbiamo evitato che nel 2022, oltre alle conseguenze della pandemia, famiglie e microimprese debbano anche subire un pesante aumento delle bollette" proseguono Crippa e Sut. "Per il Movimento cinque stelle è una questione di principio: in un momento di grave crisi sanitaria ed economica non si poteva non stare dalla parte dei più deboli. Questo risultato sarebbe stato impossibile se fossimo andati all'opposizione: è proprio questo che intendiamo quando diciamo che il senso del nostro sì al governo Draghi sta nella possibilità e nella capacità che avremo di continuare a cambiare in meglio la vita dei nostri concittadini" concludono. (Com)