Milleproroghe: Lattanzio (Pd), proroga tagli editoria e stanziamento Radio radicale frutto di nostro lungo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Pd Paolo Lattanzio, membro della Commissione Cultura della Camera, si dice "molto soddisfatto per l'approvazione oggi della proroga ai tagli dell'editoria" e in una nota spiega: "Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato due emendamenti al Milleproroghe che rinviano di due anni l'entrata in vigore dei tagli all'editoria previsti con la manovra del 2019 e, soprattutto, stanziano 2 milioni per il 2021 per Radio Radicale, come richiesto da un emendamento a mia prima firma. Una misura necessaria - aggiunge - sulla quale ho lavorato molto: in solitaria mentre ero nel M5s e ora invece insieme a tante colleghe e colleghi del Pd. Lo dico senza timori: per tanto tempo si è soffiato sull'idea che la stampa non fosse da aiutare, che ci fosse una stampa cattiva e vecchia e un web sempre buono. Invece mai come in questa situazione di pandemia è balzato agli occhi come sia importante, per fare un'informazione corretta, avere alle spalle una struttura giornalistica in grado di valutare e scegliere. Qualsiasi sia lo strumento di pubblicazione. In questa situazione soprattutto la stampa locale si è confermata un pilastro fondamentale della nostra vita comunitaria, per la certezza dell'informazione e per l'interazione con i propri territori di riferimento". (segue) (Com)