Milleproroghe: Lattanzio (Pd), proroga tagli editoria e stanziamento Radio radicale frutto di nostro lungo lavoro (2)

- "Oggi - prosegue l'esponente democratico - viene dunque sconfessata una misura completamente fuori fuoco del M5s, si dà ossigeno all'editoria e viene riconosciuto il giusto valore alle testate giornalistiche, soprattutto in questa fase così complicata in cui anche questo comparto ha subito i morsi della crisi. Questa proroga è il risultato importante di un percorso lungo di sensibilizzazione di colleghe e colleghi su questi temi che ci ha permesso di passare da posizioni di guerra ideologica iniziali a posizioni sane e mature legate ai cambiamenti di contesto e ai bisogni di un settore economico e culturale fondamentale del paese. Il ruolo della stampa, al pari della riapertura delle librerie ancora in piena pandemia, ha contribuito alla crescita di una consapevolezza diversa e a un approccio nuovo verso questi settori. La situazione e il contesto sono profondamente cambiati rispetto a due anni fa: ora tendiamo a valorizzare l'informazione di qualità, a agevolare gli editori puri, le giovani cooperative, e a intraprendere percorsi nelle scuole di alfabetizzazione all'informazione. Misure che avevamo già inserito in legge di Bilancio e che adesso dobbiamo rafforzare. Perché sono molto importanti gli interventi come questo lato offerta ma abbiamo ancora tantissimo da fare dal lato della domanda, altrimenti non potremo mai avere un circuito virtuoso. Adesso - conclude Lattanzio - ci aspettiamo dal nuovo governo una buona riforma del settore, coinvolgendo non soltanto gli addetti ai lavori ma anche il Parlamento e le commissioni competenti. Intanto son soddisfatto per questo risultato e perché il servizio pubblico di Radio Radicale continuerà a operare". (Com)