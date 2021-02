Croazia: Croce Rossa, raccolti 6,4 milioni di euro per vittime terremoto di fine dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croce Rossa ha finora raccolti 48,6 milioni di krune (quasi 6,4 milioni di euro) per le vittime del terremoto in Croazia del 29 dicembre. Lo ha affermato il direttore esecutivo della Croce Rossa croata, Rober Markt, in un'intervista a "Nova Tv". Le indennità una tantum saranno pagate a tutti i cittadini le cui proprietà sono state danneggiate dal sisma, ha detto Markt. I cittadini che hanno avuto i maggiori danni dal terremoto di fine 2020 vivono nelle contee di Sisak-Moslavina, Zagabria e Karlovac, e hanno potuto presentare le loro domande di aiuto entro il 19 febbraio. Finora sono state ricevute 19 mila richieste, ha specificato Markt. I due criteri principali per ricevere il sostegno economico prevedono che il ricorrente avesse una residenza permanente o temporanea nell'area colpita dal terremoto il 29 dicembre e che possa mostrare le prove del danno causato alla sua proprietà. (Seb)