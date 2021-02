Torino: Servizio civile universale, Città cerca 55 mila volontari, arrivano 125 mila domande (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un eccezionale risultato che dimostra quanto le e i giovani di questa città siano attenti alle possibilità e pronte a cogliere le opportunità – sottolinea l’assessore alla Gioventù Marco Giusta -. Per la città di Torino il Servizio Civile è una delle offerte più importanti messe in campo attraverso la collaborazione con i 52 soggetti del protocollo per cui Torino fa da capofila, con l'obiettivo non solo di offrire un servizio alle e ai giovani ma anche di coordinare un progetto di cittadinanza attiva e di formazione. Da quest'anno inoltre siamo entrati nel Tavolo Enti Servizio Civile, con l'obiettivo di incrementare sempre di più le possibilità per le e i nostri giovani e di sostenere una relazione proficua tra i soggetti che ne fanno parte. Permettetemi di ringraziare le persone del comune di Torino che con il loro lavoro permettono tutto questo, la cooperativa ORSO e Solea, e tutte le progettualità che compongono la variegata offerta messa a disposizione. In ultimo, un grande grazie all'ex ministro Spadafora che ha difeso e incrementato i fondi per il servizio civile e un grande in bocca al lupo alla neo ministra Dadone che, sono sicuro, dimostrerà la stessa attenzione". (Rpi)