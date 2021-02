Milleproroghe: Piccoli Nardelli (Pd), soldi non spesi del Fus a lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle categorie più colpite dalla pandemia è quella "delle lavoratrici e dei lavoratori del mondo dello spettacolo dal vivo. Un settore di vitale importanza per la nostra cultura, e per la nostra stessa vita. Molte iniziative sono state messe in campo per cercare di tutelare e sostenere questa tipologia di lavoratori, ed è in quest'ottica che considero importante l'approvazione dell'emendamento al cosiddetto decreto Milleproroghe che consentirà di destinare le risorse del Fondo unico dello spettacolo che in questi mesi non è stato possibile utilizzare a causa del covid per integrare le misure a sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo dal vivo". Lo dichiara in una nota Flavia Piccoli Nardelli, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera. "Come Partito democratico ci siamo battuti per l'approvazione di questo emendamento e continueremo, insieme al ministro Franceschini e a tutto il governo Draghi, a dare il nostro contributo affinché tutele sempre più forti siano poste a difesa degli spettacoli dal vivo", conclude. (Com)