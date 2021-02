Brasile: Bolsonaro designa un militare alla guida della compagnia energetica statale Petrobras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annunciato la nomina del generale Joaquim Silva e Luna alla guida della compagnia energetica statale Petrobras, in sostituzione di Roberto Castello Branco, giunto alla fine "del ciclo" di due anni. L'avvicendamento segue giorni di discussioni sulle politiche dei prezzi dei carburanti, motivo delle ripetute minacce di protesta da parte dei camionisti. Silva e Luna, attuale direttore della Itaipù Binacional (la centrale idroelettrica al confine con il Paraguay), dovrà essere confermato alla guida della Petrobras dal consiglio d'amministrazione che dovrebbe riunirsi martedì. L'eventuale via libera riporterebbe un militare alla guida della compagnia energetica dal 1989, quando l'ufficiale della marina Orlando Galvao Filho lasciò l'incarico. La decisione, pur innescando un vivace dibattito, non giunge inaspettata. (segue) (Brb)