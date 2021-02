Brasile: Bolsonaro designa un militare alla guida della compagnia energetica statale Petrobras (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Castelo Branco aveva assunto la guida della Petrobras a gennaio del 2019, poco dopo l'inizio del mandato presidenziale di Bolsonaro. Forte di una posizione di critica alle posizioni di rendita statale e al monopolio, Castelo Branco è stato protagonista di un'agenda di disinvestimenti, raffinerie messe in vendita e chiusura di segmenti di mercato, per cercare di ridare reattività finanziaria alla compagnia. La nomina ha innescato reazioni a catena della scena politica e mediatica. I favorevoli parlano della necessità di sottrarre la Petrobras dagli appetiti degli investitori privati, i contrari paventano un ritorno di una volontà dirigista. "Un segnale dell'agenda liberale e delle privatizzazioni del governo Bolsonaro", ha ironizzato l'ex presidente della Camera, Rodrigo Maia, da tempo in rotta con il capo dello Stato. "Benvenuta, Venezuela", ha rimarcato l'ex presidente della Banca centrale, Gustavo Franco. (segue) (Brb)