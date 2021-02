Roma: Fiepet-Confesercenti, da ristorazione fine settimana incassi per 18,5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la ristorazione romana e laziale e stato un fine settimana molto positivo, con 18,5 milioni di euro di incassi, di cui oltre 4 milioni sul litorale. E' quanto emerge dai dati registrati dall'osservatorio della Fiepet-Confesercenti che "ci consegnano un trend incoraggiante: sold-out sul litorale e presenza nell'hinterland di Roma e provincia". Lo rende noto il presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio Claudio Pica spiegando che "nelle località balneari della nostra regione, da Gaeta a Pescia Romana, prenotazioni chiuse già nel tardo pomeriggio di venerdì per dieci ristoranti su 10, con sold-out a Fregene. Nella Capitale il rapporto è stato otto su dieci, complice anche il bel tempo che ha portato a preferire indirizzi fuori porta, ma i romani che hanno scelto di restare in città hanno premiato bar, pizzerie al taglio e gelaterie. Il litorale - si legge in una nota - ha toccato incassi pari a 4 milioni di euro, mentre Roma e dintorni 14,5 milioni, con un incremento complessivo del più 12 per cento rispetto al week-end precedente ma sempre in negativo rispetto all'anno scorso". (segue) (Com)