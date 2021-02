Roma: Fiepet-Confesercenti, da ristorazione fine settimana incassi per 18,5 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio per questo - continua il presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio - attendiamo che la prossima settimana il Governo possa emanare il decreto per gli indennizzi al settore della ristorazione - penalizzato in tutta Italia da restrizioni a volte parziali e a volte totali (zona arancione) - come già previsto dal Parlamento che ha concesso lo scostamento di bilancio di 32 miliardi di euro. I dati d questo fine settimana ci consegnano una nota positiva: una piccola iniezione di liquidità che permette alle imprese di pagare a fine mese gli stipendi dei dipendenti in forza, ed iniziare a saldare anche qualche fattura di merce arretrata. Rallegrarci sugli allori non ci consente di chiudere questo 'annus horribilis', tutt'altro. Sono ancora molto pesanti le perdite economiche subite e ribadiamo l'esigenza, in sicurezza, per una riapertura fino alle ore 22. Uno step che chiediamo con forza, ma che ancora non è stato sbloccato", conclude Pica. "La riapertura serale con servizio al tavolo aiuterebbe i locali del centro storico, penalizzati dalla forte assenza di turismo e dai lavoratori ormai in modalità smartworking", spiega Roberto Torretti vicepresidente della Fiepet-Confesercenti di Roma. (Com)