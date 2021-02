Tlc: M5s su rete unica, urgente intervento governo per scongiurare svendita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "deve intervenire con urgenza: non è possibile che Cassa depositi e prestiti, in qualità di secondo azionista, non esprima una propria lista di candidati per il nuovo Cda di Telecom e faccia così prevalere esclusivamente i desiderata di Vivendi. Questo sarebbe contrario agli interessi del Paese, che si aspetta la realizzazione della rete unica tramite una società integrata Rete mobile, 5G e banda larga". Lo affermano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. "Chiediamo al governo di scongiurare che Cdp, con una quota azionaria che sfiora il miliardo di euro, non crei le condizioni per contare nel nuovo cda e difendere gli interessi dell'Italia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro dell'Economia Daniele Franco devono poi accelerare nella creazione della nuova società per la rete unica, risultato della fusione diretta fra Tim e Open Fiber, dunque con Cdp come primo azionista e baricentro dell'operazione. La composizione del Cda di Telecom non è indifferente alla riuscita dell'operazione e, anzi - concludono - è centrale per evitare la svendita della rete unica a soggetti esteri e garantire il sano funzionamento del mercato".(Com)