Covid: De Corato, grazie alla polizia locale lombarda per lo straordinario lavoro svolto dall'inizio della pandemia

- "A un anno dall'inizio della pandemia voglio ringraziare tutti gli agenti della polizia locale attivi in Lombardia per lo straordinario lavoro svolto in condizioni difficili e imprevedibili. Le attività di controllo della polizia locale, nelle abitazioni delle persone che hanno contratto il virus così come nei locali e nei luoghi pubblici, hanno dato un contributo importante alla lotta e al contenimento del contagio. In questa occasione voglio anche ricordare i due agenti di polizia locale di Milano e del Lodigiano che sono scomparsi a causa del Coronavirus. Alle loro famiglie va tutta la mia vicinanza e sostegno", lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale ad un anno dall'inizio della pandemia di Covid-19 (Com)