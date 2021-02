Brasile: Bolsonaro nomina un generale alla guida della compagnia energetica statale Petrobras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annunciato la nomina del generale Joaquim Silva e Luna alla guida della compagnia energetica statale Petrobras, in sostituzione di Roberto Castello Branco, giunto alla fine "del ciclo" di due anni. L'avvicendamento segue giorni di discussioni sulle politiche dei prezzi dei carburanti, motivo delle ripetute minacce di protesta da parte dei camionisti. Silva e Luna, attuale direttore della Itaipù Binacional (la centrale idroelettrica al confine con il Paraguay), dovrà essere confermato alla guida della Petrobras dal consiglio d'amministrazione che dovrebbe riunirsi martedì. L'eventuale via libera riporterebbe un militare alla guida della compagnia energetica dal 1989, quando l'ufficiale della marina Orlando Galvao Filho lasciò l'incarico. La decisione, pur innescando un vivace dibattito, non giunge inaspettata.Negli ultimi giorni il presidente Bolsonaro aveva alzato il tiro delle critiche contro la dirigenza Petrobras. Pur impegnandosi a "non interferire" sulle politiche aziendali, aveva espresso più di un dubbio sui continui rincari sui carburanti decisi da Castelo Branco in omaggio a una politica di stretta osservanza del mercato, seguendo il tabellino dei cambi e dei prezzi internazionali. Il 18, Petrobras procedeva al quarto rialzo nel solo 2021 e nelle stesse ore il presidente aveva fatto capire di pensare a un azzeramento delle imposte su diesel e gas domestico. Un annuncio che aveva peraltro agitato gli investitori, con riflessi sulla quotazione di mercato.Castelo Branco aveva assunto la guida della Petrobras a gennaio del 2019, poco dopo l'inizio del mandato presidenziale di Bolsonaro. Forte di una posizione di critica alle posizioni di rendita statale e al monopolio, Castelo Branco è stato protagonista di un'agenda di disinvestimenti, raffinerie messe in vendita e chiusura di segmenti di mercato, per cercare di ridare reattività finanziaria alla compagnia. La nomina ha innescato reazioni a catena della scena politica e mediatica. I favorevoli parlano della necessità di sottrarre la Petrobras dagli appetiti degli investitori privati, i contrari paventano un ritorno di una volontà dirigista. "Un segnale dell'agenda liberale e delle privatizzazioni del governo Bolsonaro", ha ironizzato l'ex presidente della Camera, Rodrigo Maia, da tempo in rotta con il capo dello Stato. "Benvenuta, Venezuela", ha rimarcato l'ex presidente della Banca centrale, Gustavo Franco.Silva e Luna ha svolto diversi e importanti incarichi militari fino al 2004 ed è stato il primo militare in pensione a coprire l'incarico di ministro della Difesa, nel governo dell'allora presidente Michel Temer. Un incarico assunto a gennaio del 2018, in sostituzione del dimissionario Raul Jungmann. Il generale, che ha al suo attivo anche un incarico di attaché militare in Israele (dal 1999 al 2020), potrebbe divenire il terzo militare all'interno della Petrobras. Il presidente del Consiglio di amministrazione dell'impresa è l'ammiraglio Eduardo Bacellar Leal Ferreira, già comandante di Marina, della Scuola navale, della Scuola superiore di guerra e comandante in capo della Wsquadra Brasilera. C'è poi da considerare un altro membro del cda, il riservista della marina Ruy Schneider, ingegnere industriale meccanico, con un passato già nella Petrobras. (Brb)