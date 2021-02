Paesi Bassi: entra in vigore nuova legge su coprifuoco anti Covid dopo voto del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra in vigore nei Paesi Bassi la nuova legge sul coprifuoco anti Covid-19, dopo il voto favorevole del Senato, la Eerste Kamer. La normativa, già approvata dalla Camera dei rappresentanti (Tweede Kamer), fornisce una più solida base giuridica all'istituto del coprifuoco, introdotto a gennaio per contenere i contagi da coronavirus nei Paesi Bassi. 45 dei 58 senatori presenti hanno votato per sostenere il disegno di legge presentato questa settimana. "Ciò significa che il disegno di legge è stato accettato", ha affermato il leader del Senato Jan Anthonie Bruijn. La votazione è seguita a una settimana di forti discussioni e confusione sulla legge attuale. Viruswaarheid, un gruppo contro tutte le restrizioni per il Covid-19, ha intentato una causa e sfidato il regime di coprifuoco. Martedì, un tribunale dell'Aia ha stabilito che la legge era ingiusta e doveva essere ritirata immediatamente. La legge si basava sui poteri straordinari dell'autorità civile (Wbbbg), destinata alle situazioni di emergenza grave, una situazione che secondo il giudice non sussisteva. Una corte d'appello dell'Aia ha sospeso successivamente la sentenza che stabiliva la revoca del coprifuoco, stabilendo che l'interesse dello Stato è più importante di quello delle associazioni di cittadini. Il re Guglielmo Alessandro ha firmato successivamente la nuova legge, dopo di che è stata immediatamente sottoposta al Consiglio di Stato. (Beb)