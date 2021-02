Verbania: lavori sull'asfalto, chiusa un mese carreggiata della statale 33 del Sempione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha programmato la ripresa degli interventi di risanamento della pavimentazione lungo la statale 33 “del Sempione” (Vco). Per consentire le lavorazioni, a partire dalle 15:00 di lunedì 22 febbraio fino al 26 marzo sarà chiusa al traffico la carreggiata nord/Sempione nel tratto compreso tra Pieve Vergonte (km 109) e lo svincolo di Piedimulera (km 113). Durante i lavori il traffico in direzione nord sarà indirizzato sulla carreggiata opposta (sud/Milano) allestita a doppio senso di circolazione. Per effetto delle lavorazioni saranno inoltre chiuse al transito le rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Pieve Vergonte. Al fine di consentire l’apertura dei varchi lungo lo spartitraffico centrale per lo scambio di carreggiata, a partire dalle 22:00 di domenica 21 febbraio e fino alle 15:00 di lunedì 22 sarà attivo lungo la tratta il restringimento di carreggiata, con transito sempre garantito sulla corsia libera. (Rpi)