Libia: governo Dabaiba pronto tranne che per posto vicepresidente Cirenaica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo unitario libico, guidato dall'uomo d'affari misuratino Abdul Hamid al-Dabaiba, è ormai pronto per essere presentato, ad eccezione della carica di vice primo ministro, che spetta alla regione della Cirenaica. Fonti vicine al neo premier libico hanno riferito che Dabaiba ha finito di selezionare la maggior parte dei ministri e vice premier del governo, in particolare per quanto riguarda i ministeri sovrani, che sono stati distribuiti tra le tre regioni della Libia: Cirenaica, Tripolitania e Fezzan. Tuttavia, sono ora in pieno svolgimento le consultazioni per selezionare il vice primo ministro in quota Cirenaica, dopo che è stato scelto il secondo deputato della regione del Fezzan. Dabaiba ha solo una settimana per annunciare il suo governo, secondo i risultati del Forum del dialogo politico libico, che stabilisce che il primo ministro debba presentare il suo governo entro 21 giorni dalla sua elezione al parlamento libico per ottenere la fiducia, e nel caso in cui la Camera dei rappresentanti non si dovesse riunire in una sessione, il governo tornerà dai membri del Forum per il dialogo per l'approvazione. Fino ad ora, la Camera dei rappresentanti appare divisa tra i suoi membri, poiché la Presidenza del Consiglio ha tenuto una sessione a Tobruk, mentre alcuni membri si sono incontrati a Sebrata per le consultazioni. Tuttavia, alcuni membri del parlamento hanno suggerito che la Camera dei rappresentanti si incontri con tutti i suoi membri nella città di Sirte, nella Libia centrale, al fine di approvare il governo. (Res)