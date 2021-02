Covid: flashmob Fratelli d'Italia, la montagna merita rispetto non Speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La montagna merita rispetto, non Speranza". Questo lo slogan della manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia ai Piani di Bobbio (Lc) in solidarietà agli operatori della montagna. Presenti numerosi parlamentari lombardi di FdI con il capodelegazione al Parlamento Europeo Carlo Fidanza, la vice presidente della Commissione Sport della Camera Paola Frassinetti, i deputati Alessio Butti, Marco Osnato e Lucrezia Mantovani. "L'annuncio del governo a poche ore dalla prevista riapertura degli impianti è stato un colpo mortale per tutti gli operatori della montagna, una mancanza di rispetto per chi lavora e si era preparato per la ripartenza facendo scorte, adottando protocolli e assumendo personale. Ora pretendiamo immediati indennizzi per questi operatori e per le loro comunità locali che in molti casi vivono dell'economia della montagna per tutto l'anno", hanno spiegato i parlamentari di FdI a margine della manifestazione. "Purtroppo il primo atto del governo Draghi è stato in totale continuità con quelli di Conte e soci. D'altra parte la stessa scelta di confermare Speranza con i suoi dannosi consulenti non fa ben sperare. Programmazione, riapertura in sicurezza e ristori certi per chi non può aprire devono essere la stella polare d'ora in avanti". (Com)