Recovery: Furlan (Cisl), Europa ha cambiato passo, Italia investa al meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa ha cambiato passo mettendo a disposizione risorse senza precedenti", per "l'Italia in particolare". Lo ha sottolineato Annamaria Furlan, segretario generale della Cisl, intervenendo al Congresso nazionale delle Acli (Associazioni cristiane lavoratori italiani) dal titolo "Acli 2020 Più eguali. Viviamo il presente, costruiamo il domani". Le risorse del Next Generation Eu "saranno erogate sulla base della credibilità dei progetti nazionali" ma "per circa due terzi saranno a debito, seppure a tassi negativi" e tuttavia "graveranno sulle future generazioni, abbiamo quindi il dovere investirle al meglio", ha ossevato. (Rin)