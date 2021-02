Lavoro: Furlan (Cisl), non può essere accessorio né costare più di rendite finanziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro "non può essere accessorio, non può costare di più delle rendite finanziarie". Lo ha sottolineato Annamaria Furlan, segretario generale della Cisl, intervenendo al Congresso nazionale delle Acli (Associazioni cristiane lavoratori italiani) dal titolo "Acli 2020 Più eguali. Viviamo il presente, costruiamo il domani". Furlan ha ricordato poi come proprio i "lavori considerati umili" hanno consentito l'approvvigionamento e la cura durante la pandemia. (Rin)